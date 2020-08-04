البابا تواضروس يتقدم بالعزاء لشعب وحكومة لبنان في ضحايا انفجار بيروت

مصراوي

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في لبنان في ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع اليوم في العاصمة بيروت.

وقال البابا في بيان له، الثلاثاء، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.

وأضاف البابا : نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء.

في الوقت نفسه، أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ في مصرَ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، عن صدمتِها وحزنِها البالغِ إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذي هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، اليومَ الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا ومئاتِ الضحايا.

وقال رئيسُ الإنجيلية: "نشاركُ الشعبَ اللبنانيَّ مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالي الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".