أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

البابا تواضروس يتقدم بالعزاء لشعب وحكومة لبنان في ضحايا انفجار بيروت

09:13 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
البابا تواضروس يتقدم بالعزاء لشعب وحكومة لبنان في ضحايا انفجار بيروت

البابا تواضروس الثاني

مصراوي

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في لبنان في ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع اليوم في العاصمة بيروت.

وقال البابا في بيان له، الثلاثاء، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.

وأضاف البابا : نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء.

في الوقت نفسه، أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ في مصرَ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، عن صدمتِها وحزنِها البالغِ إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذي هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، اليومَ الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا ومئاتِ الضحايا.

وقال رئيسُ الإنجيلية: "نشاركُ الشعبَ اللبنانيَّ مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالي الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".

البابا تواضروس الثاني انفجار بيروت بيروت انفجار لبنان

الخبر التالى:

مفتي الجمهورية يدين بشدة تفجيرات بيروت.. وينعى ضحايا الحادث الأليم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94640

    عدد المصابين

  • 44066

    عدد المتعافين

  • 4888

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18388982

    عدد المصابين

  • 11610248

    عدد المتعافين

  • 695412

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن الرابط مفعل | برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020