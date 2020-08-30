أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

محافظ القاهرة يتابع إزالة 93 عقارا وعشة وحظيرة بعزبة الصفيح

03:02 م الأحد 30 أغسطس 2020
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب الحصن ١ "عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم 93 عقارا وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات تمهيداً لإخلاء المنطقة البالغ مساحتها 10 أفدنة وإعادة تخطيطها في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظ القاهرة ازلة عشوائيات عزبة الصفيح خالد عبدالعال حي المطرية

الخبر التالى:

أسعار جديدة بالقاهرة.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء في منطقتك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98497

    عدد المصابين

  • 71302

    عدد المتعافين

  • 5376

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25138336

    عدد المصابين

  • 17475853

    عدد المتعافين

  • 845481

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصراوي في منزل "بائع الفريسكا": حلمي السير على خطى يعقوب