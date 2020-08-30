محافظ القاهرة يتابع إزالة 93 عقارا وعشة وحظيرة بعزبة الصفيح

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب الحصن ١ "عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم 93 عقارا وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات تمهيداً لإخلاء المنطقة البالغ مساحتها 10 أفدنة وإعادة تخطيطها في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.