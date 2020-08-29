السيسي يصل الإسكندرية لافتتاح مجموعة مشروعات قومية
كتب- محمد نصار:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى الإسكندرية وذلك من أجل افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق المحافظة.
وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.
كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
الخبر التالى:بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بالإسكندرية
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