السيسي يصل الإسكندرية لافتتاح مجموعة مشروعات قومية



كتب- محمد نصار:



وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى الإسكندرية وذلك من أجل افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق المحافظة.



وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.



كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

