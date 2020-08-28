الخطبة 10 دقائق.. ننقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة "بث مباشر"
كتب- محمد نصار:
تستقبل مساجد القاهرة الكبرى والمحافظات، اليوم، المصليين لأداء صلاة الجمعة بعد تعليق دام أكثر من 5 أشهر، وهو القرار الذي اتخذته الوزارة منذ أواخر مارس الماضي، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
واقتصرت منذ مايو الماضي، على نقل صلاة الجمعة من أحد المساجد بضوابط وإجراءات احترازية وحضور عدد محدود من المصلين، كما قررت في أواخر يونيو الماضي، عودة الصلاة بالمساجد مقتصرة على الصلوات الخمس فقط مع تطبيق عدد من الإجراءات والضوابط الاحترازية.
ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى موضوع خطبة الجمعة، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لصلاة الجمعة عبر الرابط التالي:
بث مباشر - نقل شعائر صلاة الجمعة 28 أغسطس 2020
بث مباشر - نقل شعائر صلاة الجمعة 28 أغسطس 2020 من مسجد محمد عليPosted by dmc TV on Friday, August 28, 2020
الخبر التالى:البيئة: استقبال 159 طلب فتح مواقع وتأجير معدات بالشرقية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان