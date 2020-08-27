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وزير الأوقاف خطيبا للجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة.. غدا

06:37 م الخميس 27 أغسطس 2020
وزير الأوقاف خطيبا للجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة.. غدا

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، خطبة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة، في أول صلاة جمعة بالمساجد، بعد أن تم تعليق الصلاة لمدة خمسة أشهر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطيبا لآخر صلاة جامعة بمسجد التلفزيون، في الـ 19 من مارس الماضي، قبل تعليق الصلاة بسبب فيروس كورونا.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة ليكون عن " الأمل حياة"، بجميع مساجد الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على الالتزام بموعد خطبة الجمعة والمحدد بعشر دقائق، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية من التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية.

كانت لجنة مكافحة كورونا بمجلس الوزراء، قررت عودة صلاة الجمعة رسميا بالمساجد، بدءا من الـ 28 من أغسطس الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، المتبعة في صلاة الجماعة.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد محمد علي

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