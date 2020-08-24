الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادًا لعودة صلاة الجمعة

كتب- محمود مصطفى:

في إطار استعداد وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة، ابتداءً من الجمعة القادمة الموافق يوم 28 أغسطس الجاري، انطلقت اليوم الاثنين، حملة واسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية.

وتؤكد الوزارة، استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، ووضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مؤكدة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

كما تؤكد الوزارة مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه.

وتناشد الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها، التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى يمكن الوصول إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، وتؤكد أن من يتجاوز قد يكون سببًا في إغلاق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها لإغلاق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.