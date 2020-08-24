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الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ 6 محافظات.. غدا

11:43 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ 6 محافظات.. غدا

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع (16) طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، بواقع (4) طن لمحافظتي الإسكندرية – شمال سيناء، و(3) أطنان لمحافظتي القاهرة والغربية، و (2) طن لمحافظة مرسى مطروح، للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 283 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وزارة الأوقاف لحوم أضاحي الأسر الأولى بالرعاية

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