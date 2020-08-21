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بالفيديو.. جهود مباحث التموين خلال ٢٤ ساعة

10:27 م الجمعة 21 أغسطس 2020
بالفيديو.. جهود مباحث التموين خلال ٢٤ ساعة

شرطة التموين - صورة ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حققت الإدارة نجاحات عدة رصدها قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في مقطع فيديو.

وجاءت أبرز النتائج ضبط ٤٥ طن مقطعات لحوم وكبدة فاسدة داخل مجزر في القليوبية، وإحباط مخطط صاحب مخزن حجب ٩ أطنان أرز ومكرونة عن التداول.

شرطة التموين الغش التجاري كبدة فاسدة القليوبية

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