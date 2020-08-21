الري تصدر بيانًا جديدًا حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

كتب- أحمد مسعد:



أعلنت وزارة الري، اليوم الجمعة، عقد اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة من الدول الثلاث المعنية بقضية سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا) بعد إعداد مسودة أولية تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.

ويأتي ذلك بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الذي عقد يوم 16 أغسطس الجاري.

ثم تلى ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم، وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020.

وتجدر الإشارة الى أنه بعد إنتهاء الإجتماع الوزاري باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها للبدء في التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث، ويأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعيًا للوصل لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس.