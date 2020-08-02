​"التموين": انتظام صرف السلع وعمل المخابز في أيام العيد

كتب- محمد سامي:

قالت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين، إنها تلقت تقريرًا، اليوم الأحد، من كل مديريات التموين والتجارة الداخلية بكل محافظات الجمهورية وعلى مدار الأيام الثلاثة من عيد الأضحى المبارك، يفيد بانتظام عمل المخابز وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كل الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها للمواطنين منذ الصباح الباكر، ويوجد إقبال من المواطنين، والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

وأوضح التقرير انتظام العديد من المنافذ التموينية في العمل منذ الصباح الباكر لصرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر أغسطس، والتي تمتد حتى نهاية الشهر؛ منعًا للتكدس أو الزحام أمام المنافذ.

وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة قيام كل وكلاء الوزارة ومديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية؛ لضمان التأكد من انتظام العمل في كل المنشآت التموينية؛ وعلى رأسها المخابز التي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكل السلع الغذائية، والمرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.

وتواصل فروع شركتي الجملة (العامة/ المصرية) بالمحافظات، العمل على تسليم السلع التموينية لأصحاب المنافذ التموينية، لاستمرار أعمال صرف السلع للمواطنين بانتظام.

وشدد المصيلحي على أن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلى استعداد لتلقي كل الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.

وأكد المصيلحي أن هناك تنسيقًا يتم بين كل الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية؛ لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحلات التجارية والتموينية والمخابز؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينة، التنسيق مع كل البنوك المعنية، لسداد كل مستحقات أصحاب المخابز عن الأيام الماضية؛ والتي تمثل تكلفة إنتاج الخبز البلدي، والتي تم صرفها للمواطنين.