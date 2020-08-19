بومبيو يؤكد التزام واشنطن بتقديم الدعم للعراق

واشنطن - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن أمله بعراق خال من الفساد، فيما أشار إلى أن بلاده تبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في العراق.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم ب‍واشنطن، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وتابعته قناة "السومرية نيوز": "ندعم الحكومة العراقية بإجرائها الانتخابات المبكرة"، مضيفًا: "أننا وعدنا بتقديم مساعدة للعراق قدرها 200 مليون دولار".

وأضاف أن "واشنطن ملتزمة بتقديم الدعم للعراق"، لافتًا إلى أن "الحوار لا يركز فقط على عدد القوات الأمريكية ب‍العراق".

وأكد بومبيو "أننا نبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في العراق".

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنه ناقش مع بومبيو، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل مواجهة فيروس كورونا.

وقال حسين خلال المؤتمر الصحفي المشترك في واشطن، "تطرقنا خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي إلى العلاقات الاقتصادية وكيفية مكافحة كورونا"، مشيرًا إلى أن "بغداد وواشنطن في خندق واحد لمحاربة داعش، وأن الولايات المتحدة حليفة للعراق".

وحول التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة ،أكد الوزير العراقي، "سنوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متعددة"، مؤكدًا على "على استمرارية الحوار في مجالات الطاقة والصحة والثقافة".

وتابع: "سياستنا تنطلق من المصلحة العراقية، وسنوقع اتفاقا مع شيفرون الأمريكية للتنقيب عن النفط اليوم".

وحول العلاقات مع دول الجوار، قال الوزير "نريد علاقات جيدة مع الجوار شرط عدم التدخل في شؤون العراق".