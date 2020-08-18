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بينهم 10 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 183 شاباً بدمياط

10:33 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
بينهم 10 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 183 شاباً بدمياط

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط نحو 183 شاباً، بينهم 10 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شاباً ، كما تم توفير 28 فرصة عمل.

وأوضحت منى الأطروشي، مدير المديرية في تقريرها الشهري للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أن المديرية تلقت 18 شكوى عمالية منها 17 شكوى فصل، تم تسوية 3 منهم، وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوى وما زال هناك 10 شكوى تحت البحث والدراسة، كما تم استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لـ 177 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأجرت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية تفتيشا على 182 منشأة،ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر، و 18 مذكرة غلق إداري.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 298 منشأة تفتيش دورى نهارى، وإعادة التفتيش على 140 منشأة وتحرير محضرين لمخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.

محمد سعفان وزير القوى العاملة دمياط

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