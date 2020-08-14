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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

12:06 م الجمعة 14 أغسطس 2020
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية


كتب- محمد نصار:

انطلقت منذ قليل، شعائر صلاة الجمعة من كسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدون مصلين.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين في المساجد، عدم فتح المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.

ووجهت الوزارة مديرية القاهرة وأئمة المسجد بأهمية التأكد من التباعد بين المصلين بمسافات متر ونصف المتر أفقيا ورأسيا، وعدم فتح دورات المياه في المسجد وعدم السماح لأي شخص بدخول المسجد إلا الذين تم تحديدهم من العاملين بالمسجد وفريق الإذاعة المكلف بنقل الصلاة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجي للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق في وعي وثقافة المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف وجهت الأئمة والعاملين بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات، كما شددت على مديري المديريات بشن حملات تفتيشية على المساجد للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات المعلنة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لصلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

صلاة الجمعة مسجد الفتاح العليم

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