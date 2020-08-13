أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

"محلية النواب" تطالب محافظة الإسكندرية بإدارة شاطىء النخيل

04:46 م الخميس 13 أغسطس 2020
"محلية النواب" تطالب محافظة الإسكندرية بإدارة شاطىء النخيل

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

طالب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظة الإسكندرية، بتولى مسئولية تطوير شاطئ النخيل، بعد زيادة حالات الغرق من المصطافين خلال الفترة الأخيرة.

وقال "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة آليات لحل المشكلات التى يواجهها شاطىء النخيل، إن هذا الشاطئ يحتاج إلى عناية شديدة، بحيث تتولى محافظة الإسكندرية وضع المصدات داخل المياه.

وأهاب "السجيني"، بقاطني جمعية ٦ أكتوبر والتي يتبعها شاطىء النخيل أن يتوافقوا على انتخاب مجلس جديد ليتحقق التعاون بين المجلس الجديد والمحافظة والمستثمر الجديد الذى سيتولى إدارة الشاطىء، قائلا: "من المصلحة العامة طرح هذا الشاطئ للاستثمار".

وشدد "السجيني"، على أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير برلماني سيرسم خارطة طريق لتحديد مصير للتعامل مع هذا الأمر وذلك لأعمال السلطات الرقابية، موجها الشكر لقاطني سكان جمعية ٦ أكتوبر، والذين حضروا الاجتماع.

ولفت إلى أن اللجنة ملتزمة بتوجيه المستندات التى تقدم بها سكان جمعية ٦ أكتوبر للجنة البرلمانية حول الفساد المستشرى داخل الجمعية، للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مجلس النواب الإسكندرية شاطىء النخيل أحمد السجيني

الخبر التالى:

الأحد المقبل.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95963

    عدد المصابين

  • 55901

    عدد المتعافين

  • 5085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20445252

    عدد المصابين

  • 12639021

    عدد المتعافين

  • 745229

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:برقم الجلوس أو الرقم القومي.. نتيجة الثانوية الأزهرية "ظهرت الآن"