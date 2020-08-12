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16 أغسطس.. بدء تسليم 716 شقة بـ"سكن مصر" في 6 أكتوبر الجديدة

04:30 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
16 أغسطس.. بدء تسليم 716 شقة بـ"سكن مصر" في 6 أكتوبر الجديدة

مشروع سكن مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مواعيد تسليم أول دفعة من شقق مشروع سكن مصر، وأرقام العمارات، حيث تبدأ يوم 16 أغسطس تسليم عدد 716 وحدة سكنية كمرحلة أولى.

ويقع مشروع سكن مصر على مساحة 125 فدانًا، على طريق الواحات، جوار منطقة الـ800 فدان، حيث يتكون المشروع من 177 عمارة سكنية يتخللها عدد 12 وحدة إداري و36 وحدة تجارية داخل العمارات، بالإضافة لمنطقة مباني الخدمات التي جاري تنفيذها (مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - سوق تجاري).

وجاءت أرقام العمارات والمواعيد على النحو التالي:
يتم تسليم أرقام العمارات 88 - 89- 90 - 82 خلال الفترة من 16 وحتى 19 أغسطس، وأرقام العمارات 81 - 98- 99- 80، خلال الفترة من 21 وحتى 26 أغسطس الجاري، وأرقام العمارات 74- 73- 72- 66، خلال الفترة من 27 أغسطس، وحتى 2 سبتمبر.

كما سيتم تسليم العمارات أرقام 65- 64- 63- 62 أيام 6 وحتى 9 سبتمبر، وأرقام العمارات 61- 1- 2- 3، أيام 13 وحتى 16 سبتمبر المقبل.

كما سيتم تسليم أرقام العمارات 5- 84- 85- 86، أيام 20 وحتى 23 سبتمبر، وأرقام عمارات 83- 87- 100- 28، أيام 27 وحتى 90 سبتمبر، إلى جانب تسليم أرقام عمارات 53 و52 يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، كما تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لتسليم المتخلفين عن الحضور في المواعيد المعلنة.​

مشروع سكن مصر 6 أكتوبر الجديدة وحدات سكنية

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