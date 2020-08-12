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اليوم.. مصر للطيران تسير 21 رحلة دولية لنقل 2000 راكب

12:25 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
اليوم.. مصر للطيران تسير 21 رحلة دولية لنقل 2000 راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:
تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 21 وجهة دولية لنقل ما يقرب من 2000 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، بغداد) ورحلتين جويتين إلى (دبي وأبو ظبي) ، ورحلة استثنائية إلى كل من (مومباي والمدينة المنورة وعمان)، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى (شرم الشيخ) ورحلة داخلية الي (الغردقة) و رحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٠٠٠ راكب.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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