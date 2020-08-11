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وزير المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ": المشاركة أهم صور الممارسة الديمقراطية

06:40 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب- مصراوي:

أدلى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود مصطفى بالقاهرة الجديدة.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الوزير حرص على الإدلاء بصوته في أول يومي الاقتراع، وإتاحة الفرصة أمام المستشارين والعاملين للإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بالتدابير الوقائية المتبعة، وحسن تنظيم الانتخابات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وقال "فؤاد"، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تعد أهم صور الممارسة الديمقراطية، وهي حق للمواطنين وواجب عليهم تجاه وطنهم، لاختيار الأفضل من بين المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ.

وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في هذه الانتخابات، بما يؤكد على وقوفهم خلف وطنهم - مصر - ومؤسساتها الدستورية وقيادتها السياسية.

وزير المجالس النيابية انتخابات الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

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