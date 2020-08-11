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بالصور| استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ بالجيزة

02:27 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

استمر توافد المواطنين على لجنة مدرسة محمد كريم الابتدائية المشتركة بالعمرانية بمحافظة الجيزة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في أول أيام الانتخابات للمصريين بالداخل.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ الجيزة

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