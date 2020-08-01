​الزراعة: ذبح 8 آلاف أضحية مجانًا في أول وثاني أيام عيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، تقريرًا من غرفة عمليات الوزارة خلال ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة، اليوم السبت، إن عدد الذبائح المجانية للمواطنين في المجازر على مستوى الجمهورية خلال ثاني أيام عيد الأضحى، تجاوز 8 آلاف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، وجاءت محافظة البحر الأحمر في المركز الأول بـ1325 أضحية ثم القاهرة بـ935 ثم القليوبية بـ697 والجيزة بـ660 والشرقية بـ655.

وأضاف محروس، أن بعض المحافظين تفقدوا أمس واليوم، المجازر في محافظتهم للاطمئنان على سير العمل فيها.

وأشاد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، بالمجهود الملموس على الأرض، فيما يتعلق بمتابعة أماكن عرض وبيع الأضاحي بمشاركة الأطباء البيطريين من مديريات الطب البيطري والإدارات البيطرية في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، باستمرار المتابعات المكثفة حتى نهاية فترة، بنفس الجدية في الأيام الماضية.

ووجه سليمان، العاملين بالقطاع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي مخالفات قد يمارسها ضعاف النفوس المستغلين للظروف، سواء الشروع في بناء مزارع أو دواجن وأعلاف.