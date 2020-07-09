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لأول مرة.. المذنب "Neowise" في سماء القاهرة- صور

11:28 م الخميس 09 يوليه 2020
لأول مرة.. المذنب "Neowise" في سماء القاهرة- صور

المذنب Neowise في سماء القاهرة

كتب- جلال المسري:

شهدت سماء مصر، اليوم الخميس، لأول مرة، ظهور المذنب Neowise، بمنطقة الأهرامات بالجيزة

والتقط عمرو عبدالوهاب، رئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود الفلكية صورا للمذنب على بعد 145 مليون كيلو متر من الأرض، والذي تبلغ سرعته أكثر من 216 ألف كيلو مترا في الساعة ويقترب من الأرض بسرعة 60 كيلو متراً كل ثانية.

كان علماء الفلك، قالوا إن المذنب Neowise الذي اكتشف في أواخر مارس بواسطة تلسكوب فضائي، سيكون مرئيًا بالعين المجردة من أي مكان لبقية يوليو، وتم تسمية المذنب رسميًا باسم C/ 2020 F3، حيث تم رصد المذنب لأول مرة بواسطة تلسكوب الفضائي في 27 مارس، وسيصل إلى أقرب نقطة إلى الأرض في 23 يوليو.

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المذنب Neowise منطقة الأهرامات الجيزة

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