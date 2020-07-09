"فيديوجراف".. كيف تتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؟

كتب-محمد عبدالناصر:

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم نشر" فيديو جراف" يوضح كيفية التواصل مع الصندوق لجميع المستفيدين بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو الراغبين في الحجز.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن الصفحة التي دشنها الصندوق على فيسبوك تعمل بكفاءة منذ شهر تقريبا، وتتواصل مع المواطنين، ويتم عليها نشر كل البيانات والرد على الاستفسارات.

وتابعت: الصفحة عليها الأن نحو 25 ألف متابع وهي وسيلة فعالة للتواصل مع الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها للرد على المواطنين، وهي (1188 و5777 و5999) واستقبلت هي الأخرى نحو 8 ملايين مكالمة.

وأوضحت أن خدمة الرد على الرسائل على رقم 1124 استقبلت 3 ملايين رسالة، مضيفة أن الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق تردد عليه 31 مليون زائر أغلبهم لمعرفة موقف الطلب أو استخدام حاسبة الدعم أو الاطلاع على المشروعات والإعلانات الجديدة.