الجيزة: ضبط مقهى بالوراق لمخالفة التعليمات وتقديم الشيشة للزبائن
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كتب- يوسف عفيفي:
شن حي الوراق بمحافظة الجيزة، برئاسة أسامة السقعان، رئيس الحي، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لمراجعة مدى التزام أصحاب المقاهي بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.
وأسفرت الحملة، وفق بيان، عن ضبط مقهى غير ملتزم بقرارات الفتح والإجراءات الاحترازية، فضلا عن تقديم الشيشة للرواد (الزبائن).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقهى حفاظا على سلامة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لتعليمات الحكومة.
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