أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تكليف مدير أمن جامعة الأزهر بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية

11:32 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
تكليف مدير أمن جامعة الأزهر بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تكليف اللواء أيمن الدرديري مدير أمن الجامعة، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، بدلا من محمود رزق.

وقرر رئيس جامعة الأزهر، تكليف محمود رزق رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية السابق، للقيام بعمل مستشار شئون رعاية الشباب، بمكتب الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.

وقالت مصادر بجامعة الأزهر، لمصراوي، الأربعاء، إن رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، اعتذر عن الاستمرار في منصبه، لبلوغه السن القانونية للمعاش، في سبتمبر المقبل.

408eb5af-0540-457a-8fd4-bded77976f68

محمد المحرصاوي المدن الجامعية جامعة الأزهر

الخبر التالى:

الأوقاف تعلن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين للعمل بنظام الأجر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان