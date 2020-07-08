تكليف مدير أمن جامعة الأزهر بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية
كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تكليف اللواء أيمن الدرديري مدير أمن الجامعة، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، بدلا من محمود رزق.
وقرر رئيس جامعة الأزهر، تكليف محمود رزق رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية السابق، للقيام بعمل مستشار شئون رعاية الشباب، بمكتب الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.
وقالت مصادر بجامعة الأزهر، لمصراوي، الأربعاء، إن رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، اعتذر عن الاستمرار في منصبه، لبلوغه السن القانونية للمعاش، في سبتمبر المقبل.
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