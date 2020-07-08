السياحة: 8 مراكز للأنشطة البحرية والغوص واليخت يتسلمون شهادة السلامة الصحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 3 مراكز للأنشطة البحرية و3 مراكز غوص و يختين للسفارى بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وبحسب بيان للوزارة، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، ‘ن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس باستيفاء 3 مراكز للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر هم: مركز نور اية، و نايا، وروزيتا، ومركز براكودا لحمى باي للغوص، وكذلك مركزين غوص بجنوب سيناء هم مركز كالى انترناشيونال الرويسات، وريف أوازيس دايف كلوب فندق ريف اوازيس بلو باى، و يختين هم بريتا سقالة ترافكو 1، وسوس مون سقالة ترافكو.

وأضافت سامي، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 82 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 41 مركز غوص و 23 مركز للأنشطة البحرية و 18 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحرالأحمر، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت، وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.