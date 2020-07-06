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شارك في حربين ووصف بـ"المقاتل الجريء".. من هو الفريق محمد العصار الذي توفى اليوم

08:08 م الإثنين 06 يوليه 2020
شارك في حربين ووصف بـ"المقاتل الجريء".. من هو الفريق محمد العصار الذي توفى اليوم

الفريق محمد العصار

(مصراوي):

غرد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الاثنين، ناعيًا الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه.

يأتي هذا بينما أعلن اليوم وفاة الفريق العصار، بعد صراع مع المرض.

وقال الرئيس السيسي: "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدًا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها..

اللهم أرحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

ولد العصار يوم 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بإعلان الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.

الفريق محمد العصار عبدالفتاح السيسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وفاة

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رجل دولة من طراز فريد.. السيسي ينعى الفريق محمد العصار

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