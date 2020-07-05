"اجتماع جديد غدًا".. متحدث الري يكشف لـ"مصراوي" آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل اجتماع اليوم الأحد، في إطار الاجتماعات المتتالية لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال السباعي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن اجتماع اليوم شهد استماع الوفود الفنية والمراقبين، للوفد المصري، الذي تحدث حول الشواغل المصرية وأسباب تخوفها، مشيرًا إلى أن الجديد في هذه الجولة كان الاستماع إلى كل وفد من الوفود الثلاثة على حدى، بعد تسجيل كافة الملاحظات لتقريب وجهات النظر بينهم.

وأضاف السباعي، أن مصر ترغب في التوصل إلى حلول تضمن حقوقها المائية، وتضمن التنمية لإثيوبيا، لافتًا إلى أن المراقبين اطلعوا على كافة تفاصيل الموقف المصري.

وتابع: "تحدث الوفد المصري، حول الوضع المائي لمصر وانخفاض حصة الفرد، والشح المائي ومخاطر حجز المياه خلال فترات الجفاف أو الجفاف الممتد، وغيرها من النقاط التي تؤثر على مستقبل أمة تعاني من تحديات مائية"، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة ليوم غد الاثنين، وحتى الآن لم تحرز المفاوضات أي جديد حول النقاط العالقة بين الدول الثلاث.

يذكر أن الوفود المراقبة تتمثل في مندوب الاتحاد الأوروبي، والأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي وأعضاء مكتبه من دول الكونغو ومالي، ووفود الدول الثلاث من مصر والسودان وإثيوبيا.