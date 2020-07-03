الأوقاف: لم نرصد أي مخالفات خاصة بالمساجد اليوم

(أ ش أ):

أكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الدمعة، أنه لم يتم رصد أي مخالفات خاصة بالمساجد، التي أغلقت صلاة ظهر اليوم.

ونشرت وزارة الأوقاف صورًا وردت من المديريات الإقليمية والتي تظهر إغلاق المساجد في صلاة الجمعة فقط، التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، وتتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.

وناشدت وزارة الأوقاف جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معًا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، و نؤكد أن من يتجاوز قد يكون سببًا في إغلاق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلي، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغم عنها لإغلاق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة، أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

​