مرشح مستقبل وطن بالجيزة يبحث مع أمناء المراكز النهوض بالنشاط الرياضي بالمحافظة

مصراوي

عقد أحمد دياب، مرشح حزب مستقبل وطن في الانتخابات الفردية لمجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، الثلاثاء، اجتماعا مع أمين شباب المحافظة وأمناء الشباب على مستوى مراكز الجيزة البالغة 21، وضمن خطة الدعاية والتحرك التى بدأها، منذ سريان فترة الدعاية للانتخابات التي ستجرى يومى ١٠-١١ أغسطس المقبل.

وشهدت الجلسة مناقشات عامة لمرشح حزب مستقبل وطن حول الشأن الرياضى بمحافظة الجيزة، وكيفية دعم النشاط الرياضى اتساقا مع الرؤية العامة للدولة للنهوض بالمستوى الرياضى، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بالاهتمام بالشأن الرياضي.

وتم خلال اللقاء، تبادل الرؤى والأفكار حول تطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة من خلال التنسيق بين الحزب ووزارة الشباب، وهو ما أكد عليه المرشح أحمد دياب بأنه سيكون ضمن خطة عمله حال فوزه بالمقعد.

وشهد الاجتماع، إجماع وتأييد أمناء المراكز للمرشح أحمد دياب، وعبروا عن ثقتهم فيه كممثل عن الدائرة، وهو الأمر الذى قابله المرشح بوعود وتعهد للحاضرين بالاهتمام بالمنظومة الرياضية على مستوى المحافظة والاهتمام "بالتعليم الرياضي"، والعمل على تحسين مراكز الشباب، وتحويلها لمراكز للخدمة المجتمعية، من أجل تقديم الثقافة والفنون والأنشطة المختلفة للأسرة، وتطوير البنية التحتية بها والعمل على إحداث نقلة نوعية في مجال الرياضة.

وأحمد دياب هو أبرز الوجوه الجديدة التي دفع بها حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهو أمين مساعد أمانة شئون الرياضة والثقافة والفنون بالحزب.

ويخوض دياب، الانتخابات على المقعد الفردي برقم 5 رمز قناة السويس، ويمتلك خبرة كبيرة فى مجال ريادة الأعمال تتجاوز ٢٦ عاماً، فضلا عن خبرته في المجال الرياضي، ومساهمته في تأسيس أحد شركات الاستثمار الرياضي، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وساهم في إنشاء نادي "زد إف سي" لكرة القدم، والذي أثرى المنظومة الرياضية بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، من حيث الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.