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القاهرة 35.. الأرصاد تعلن طقس السبت "بيان بالدرجات"

02:25 م الجمعة 24 يوليه 2020
القاهرة 35.. الأرصاد تعلن طقس السبت "بيان بالدرجات"

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غداً السبت طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بجانب وجود شبورة مائية صباحا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أن طقس غد السبت، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة نهاراً علي شمال وجنوب الصعيد على أن تكون الرياح معتدلة، لطيف ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد.

وحول بيان درجات الحرارة جاءت كالتالي :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 20

السلوم 32 20

سيوة 37 22

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 20

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 38 20

نويبع 39 28

طابا 36 26

كاترين 35 21

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 31

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 30

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 23

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 30

أسوان 43 31

ادفو 42 30

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 40 29

أبو رماد 39 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجة الحرارة

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