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حار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

05:30 ص الإثنين 20 يوليه 2020
حار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

طقس حار

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة جنوبًا، لطيف شمالًا ومعتدل جنوبًا ليلًا.

وأضافت شاكر لـ"مصراوي"، أن هناك شبورة مائية خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، خاصة الطرق الزراعية، ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة أحيانًا، وحالة البحر المتوسط معتدلة ومهيأة لكافة عمليات الصيد والملاحة، أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 35
السواحل الشمالية 30
شمال الصعيد 38
جنوب الصعيد 42

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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