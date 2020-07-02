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الأزهر يرفض سياسة فرض الأمر الواقع للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية

02:15 م الخميس 02 يوليه 2020
الأزهر يرفض سياسة فرض الأمر الواقع للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الرفض الكامل لمخططات الكيان الصهيوني المحتل للاستيلاء على أجزاء من الضفة الغربية معتمدا على سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن هذا الأمر يشكل تهديدا للسلام في المنطقة وانتهاكا خطيرا للقوانين والمواثيق الدولية، ويمثل تعديا صارخا على حقوق وأراضي الشعب الفلسطيني المظلوم، مستغلا كعادته، انشغال المجتمع الدولي في التبعات التي خلفتها جائحة كورونا المستجد على العالم، لتنفيذ تعدياتها الصارخة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الأزهر، في بيان، الخميس، رفضه القاطع لهذه الانتهاكات الصارخة، التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ومناشدا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماعات عاجلة للتصدي بقرارات حاسمة لهذا العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني والاستخفاف المتكرر بحقوقه ومقدساته، وبخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أحمد الطيب الضفة الغربية الأزهر الشريف

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