"لما بأكلم الإمام الأكبر بقوله يا أبويا".. وزيرة الهجرة ترد على منتقديها بصورة مع بابا الفاتيكان

كتب- أسامة علي:



علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على الهجوم الذي تعرضت له خلال انتشار صوره لها، وهي تقبل يد البابا تواضروس الثاني، قائلة: "صدقوني مش فاضيين".

وقالت مكرم في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "في الوقت اللي الدولة بتواجه تحديات على كل جبهة، والشعب مؤمن بالله الواحد وبقيادته المخلصة، آلاقي بعض النفوس اللي اتضايقت من صورتي مع قداسة البابا تواضروس الثاني".

ونشرت وزيرة الهجرة صورة أخرى لها مع بابا الفاتيكان، مضيفة: "أحب أفكرهم بصورتي في عام 2017 مع بابا الفاتيكان، اللي برضه البعض وقتها انزعج من طريقة سلامي له (Reverence)".

وتابعت مكرم: "أنا وزيرة مصرية في حكومة مصرية، واتشرف بطريقة سلامي لرموز الكنيسة، واتشرف بأني وزيرة بتشتغل في عهد تحترم فيه القيادة المصرية كل المواطنين المصريين، رغم التركة الثقيلة اللي ورثتها، واتشرف بأني لما باحضر مقابلة مع الرئيس بيعرفني بأني الوزيرة المصرية مش بيعرفني بطريقة طائفية، اتشرف بأني لما بأكلم فضيلة الإمام الأكبر على التليفون بقوله يا أبويا وهو بيقولي يابنتي العزيزة".

واختتمت وزير الهجرة حديثها برسالة للمهاجمين، قائلة: "لو حضراتكم فاضيين.. إحنا مش فاضيين ورانا شغل كتير، ورانا نحمي بلدنا ورموزنا مش بس من تحديات خارجية، إنما كمان نحميهم من فكركم وثقافتكم المتواضعة جدًا".