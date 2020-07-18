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وزير النقل يشهد بدء تشغيل العربات والجرارات الروسية- صور

11:15 ص السبت 18 يوليه 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- محمود بكار:

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير احتفالية بدء تشغيل جرارات السكة الحديد الجديدة والعربات الروسية الجديدة والعربات المكيفة والعادية المطورة حديثا، حيث أكد أن الوزارة أوفت بعهدها بتطوير السكة الحديد.

واستقبلت قضبان السكة الحديد المصرية أول 3 عربات روسية بمحطات القطارات مغطاة بأعلام مصر والورود وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير النقل المهندس كامل الوزير، استعدادًا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية مع بداية الشهر القادم.

العربات الجديدة هي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانس ماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

قطارات السكة الحديد وزير النقل كامل الوزير الجرارات الروسية

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