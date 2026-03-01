أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، انفتاح الوزارة لإقامة شراكات استراتيجة مثمرة مع مختلف المؤسسات والشركات المحلية والعالمية بما يحقق المصلحة المشتركة.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كريم فرج نائب الرئيس التنفيذي لشركة إس سي جونسون لمنطقة آسيا وأستراليا، بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، تم خلاله مناقشة موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال جمبلاط إن تعميق التصنيع المحلي عبر استخدام الذكاء الاصطناعي يأتي على رأس أولويات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة، كما يأتي ضمن مستهدفات الوزارة العمل على توطين التكنولوجيات الحديثة، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع في التصدير لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وزيادة حجم المساهمة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تساهم في دعم مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، هنأ نائب الرئيس التنفيذي لشركة إس سي جونسون لمنطقة آسيا وأستراليا، وزير الدولة للإنتاج الحربي لثقة القيادة السياسية لتوليه الحقيبة الوزارية، معربًا عن تمنياته الخالصة للوزير بالتوفيق والسداد لمواصلة وتعزيز مسيرة البناء والإنتاج بالاستفادة من الخبرات العملية والأكاديمية التي يتمتع بها، مثمنًا دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وأعرب عن تطلع "إس سي جونسون" العاملة في مجال إنتاج المعطرات والمبيدات، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به الجهات التابعة للوزارة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة، وهو ما يمهد الطريق لإقامة شراكة واعدة بين الجانبين في العديد من المجالات التصنيعية.