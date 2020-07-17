93 مرشحًا من إجمالي المقاعد الـ100.. ننشر مرشحي "مستقبل وطن" للشيوخ في المحافظات
08:19 م الجمعة 17 يوليه 2020
(مصراوي):
أعلن حزب مستقبل وطن، التنافس على المقاعد الفردية والمحددة بـ100 عضو برلماني، من خلال 93مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ.
وحصل (مصراوي) على أسماء مرشحي الحزب عن المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، والذي بلغ عددهم 93 مرشحًا.
والقائمة كالتالي:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
84843
عدد المصابين
-
26135
عدد المتعافين
-
4067
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13589273
عدد المصابين
-
7607003
عدد المتعافين
-
584989
عدد الوفيات
إعلان