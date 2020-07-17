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93 مرشحًا من إجمالي المقاعد الـ100.. ننشر مرشحي "مستقبل وطن" للشيوخ في المحافظات

08:19 م الجمعة 17 يوليه 2020
93 مرشحًا من إجمالي المقاعد الـ100.. ننشر مرشحي "مستقبل وطن" للشيوخ في المحافظات

حزب مستقبل وطن

(مصراوي):

أعلن حزب مستقبل وطن، التنافس على المقاعد الفردية والمحددة بـ100 عضو برلماني، من خلال 93مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ.

وحصل (مصراوي) على أسماء مرشحي الحزب عن المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، والذي بلغ عددهم 93 مرشحًا.

والقائمة كالتالي:

1 (4)

1 (1)

1 (3)

1 (2)

انتخابات الشيوخ حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ

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