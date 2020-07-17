غرامة 3000 جنيه.. الجيزة تحظر إقامة شوادر الأضاحي بالشوارع

كتب- أسامة علي:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حاله الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وأشار راشد، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة، موضحا أن القرار يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصاً من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيداً عن رقابتها من الجهات المختصة.

كما أصدر محافظ الجيزة، قراراً يحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة.

وأشار إلى أنه تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.

كما كلف المحافظ إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وطالت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

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