الجيزة تعيد فتح جراج بحي العجوزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، فتح جراج بحي العجوزة في 26 شارع الفرات من جامعة الدول بحي العجوزة، موضحة أن الجراج أنه كان في السابق يستغل كمطبخ لأحد المطاعم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات ومتابعة اللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة.

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