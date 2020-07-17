أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الجيزة تعيد فتح جراج بحي العجوزة

12:37 ص الجمعة 17 يوليه 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، فتح جراج بحي العجوزة في 26 شارع الفرات من جامعة الدول بحي العجوزة، موضحة أن الجراج أنه كان في السابق يستغل كمطبخ لأحد المطاعم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات ومتابعة اللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة.

حي العجوزة محافظة الجيزة جامعة الدول أحمد راشد

الخبر التالى:

الجيزة: التحفظ على 14 توك توك مخالف بحي الطالبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئاسة: سنفعل أي وسيلة لحماية أمننا.. ومخطئ من يظن أن صبرنا ضعف