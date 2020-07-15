شديد الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسا مائلا للحرارة، يكون رطبا على القاهرة والوجه البحري.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن الرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع شبورة مائية صباحا، بينما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقسًا معتدلاً، فضلاً عن اعتدال حركة الرياح.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يسود طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع رياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وذلك خلال فترات الليل.​