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حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات في السادس من أكتوبر (صور)

12:49 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
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(مصراوي):

قاد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، حملات لإزالة المخالفات والإشغالات والتعديات بعدة مناطق بالمدينة.

وأسفرت الحملات عن إزالة عدة مخالفات، تمثلت في مخالفة المخطط العام وزيادة النسبة البنائية للخدمات بتنفيذ كافتيريتين وملحقاتهما بأحد الكومباوندات السكنية، وإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الثانى عشر (شارع كان كان )، وفض الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، والأمن المركزي، والمطافىء، وشرطة ومباحث التعمير.

ووجه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مسئولي جهاز المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة والتعديات على الطريق العام، ومخالفة النشاط.

وأكد الشربيني، استمرار الحملات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع مخالفات البناء، وأن جهاز المدينة لن يتهاون في التصدي لأي مخالفات، وسيتم إزالتها على الفور لردع المخالفين وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وطالب المهندس شريف الشربيني، قاطني مدينة 6 أكتوبر بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء، مشددًا على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

شريف الشربيني مدينة 6 أكتوبر إزالة المخالفات

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