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السيسي يوجه بنزع ملكية جميع الجراجات المغلقة وغير المستغلة

01:39 م الأحد 12 يوليه 2020
السيسي يوجه بنزع ملكية جميع الجراجات المغلقة وغير المستغلة

الرئيس السيسى

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعامل الحاسم مع أزمة الجراجات المغلقة وغير المستغلة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: الجراج اللي مش هيشتغل هناخده وهنطلع قرار نزع ملكية لكل الجراجات اللي مش مستخدمة

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الرئيس السيسى السيسي الجراجات المغلقة مصطفى مدبولي

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