السيسي يوجه بنزع ملكية جميع الجراجات المغلقة وغير المستغلة
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعامل الحاسم مع أزمة الجراجات المغلقة وغير المستغلة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: الجراج اللي مش هيشتغل هناخده وهنطلع قرار نزع ملكية لكل الجراجات اللي مش مستخدمة
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