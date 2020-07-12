السيسي يوجه بنزع ملكية جميع الجراجات المغلقة وغير المستغلة

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعامل الحاسم مع أزمة الجراجات المغلقة وغير المستغلة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: الجراج اللي مش هيشتغل هناخده وهنطلع قرار نزع ملكية لكل الجراجات اللي مش مستخدمة

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