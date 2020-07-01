وزير المالية: تحسين هيكل الأجور كلف الدولة ١٠٥ مليارات جنيه

مصراوي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة أجرت تحسينًا في هيكل أجور الموظفين والمعاشات؛ للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي. ورغم أزمة فيروس كورونا؛ فإنها استمرت في ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأضاف معيط أن هناك دولًا خفضت الرواتب في ظل تداعيات الجائحة رغم أن اقتصادها وإمكاناتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجه إلى ذلك رغم أن العذر معنا؛ حيث بلغ تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الأشهر الماضية 125 مليار جنيه، ومع كل ذلك وضعنا المواطن نصب أعيننا وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد، مضيفاً: كنا أيضًا يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي تصل تكلفتها إلى 35 مليار جنيه؛ لكننا لم نفعل ذلك إطلاقاً.