بعد إقرار الزيادة.. مصدر بالكهرباء يوجه تحذيرا للمواطنين بشأن شحن العدادات قبل 1 يوليو

كتب - محمد صلاح:

أعلن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تطبيق أسعار الزيادات الجديدة فى شرائح استهلاك الكهرباء، على شحن العدادات مسبقة الدفع بدءا من الأول من يوليو المقبل، والتي تعمل بنظام الفواتير، بدءا من أغسطس "استهلاك يوليو".

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه بالنسبة لآلية شحن رصيد العدادات مسبقة الدفع وكيفية حسابها، فإنه سيتم البدء فى احتساب الأسعار الجديدة بدءا من 1 يوليو المقبل، بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه حال وجود رصيد في العداد قبل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار، فإن هناك نظام إلكتروني، يقوم على أخذ تاريخ حركة الشحن ومقارنتها بموعد التاريخ المحدد للزيادات الجديدة لمعرفة قيمة الشحن، وبالتالي يمكن المحاسبة على المدة التى لم يتم العمل بها في الأسعار الجديدة.

وأكد أنه سيتم تنفيذ الأسعار الجديدة على العدادات مسبقة الدفع اعتبارا من يوليو المقبل، وعلى الفواتير من أغسطس عن استهلاك شهر ٧، وبالتالي فإن النتيجة واحدة في كلا النظامين، إذ يكون التنفيذ والعمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من أول يوليو.

ووفقا لإعلان الزيادات الجديدة فى شرائح استهلاك الكهرباء فإنه سيتم المحاسبة وفقا كالتالى:_

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات 38 قرش

2- - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 48 قرش

3- - الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات 65 قرش

يوجد فرق اعادة محاسبة

4- - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 96 قرش

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 118 قرش

6- - الشريحة السادسة من ٦٥١ إلى أقل من ألف كيلووات 118 قرش يوجد فرق إعادة محاسبه ( يتم المحاسبة من بداية الصفر الى أقل من ال ١٠٠٠ كيلووات ) مقابل ١١٨ قرش للكيلو وات ساعة .

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم 145 قرشًا يوجد فرق اعادة محاسبة بحيث (يتم المحاسبة من بداية الصفر الى اكبر من ال ١٠٠٠ كيلووات )