وزير الكهرباء: مد فترة دعم أسعار الشرائح ٣ سنوات جديدة

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسعار الجديدة، في شرائح استهلاك الكهرباء قبل الأخيرة وفقًا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء في مؤتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة، موضحا أنه تم مد فترة دعم الكهرباء ٣ سنوات آخرى حتى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالي 2020/2019، والتي تم تطبيقها اعتبارًا من يونيو الماضي كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرش)



2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرش )

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3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )



5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )



6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش



7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.