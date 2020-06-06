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مصادر بـ"الأعلى للإعلام" تكشف أسباب منع 5 مذيعين من الظهور على شاشة النهار

10:31 م السبت 06 يونيو 2020
مصادر بـ"الأعلى للإعلام" تكشف أسباب منع 5 مذيعين من الظهور على شاشة النهار

مكرم محمد أحمد

(مصراوي):

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، منع ظهور بوسي الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، المذيعات في قناة النهار، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وجاء في نص القرار، أنه جاء بعد الإطلاع على القانون 93 لسنة 2016، بشأن نقابة الإعلاميين، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبعد الاطلاع على لائحتي الجزاءات والتدابير والضوابط والمعايير اللذين أصدرهما المجلس.

كما تضمن القرار: "بعد الاطلاع على كتاب نقابة الإعلاميين المتضمن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بنقابة الإعلاميين أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة لقانون 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين، ومذكرة لجنة الرصد بشأن البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم برامج طبية من شخصيات غير مؤهلة".

وكشفت مصادر مسؤولة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ"مصراوي" أن قرار منع ظهور مقدمي البرامج المذكورين جاء بناء على دراسة أجراها المجلس على البرامج الطبية المخالفة، وتوصية لجنتي الرصد والشكاوى بشأن التصدي للبرامج المخالفة للقانون.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن القرار يأتي بناء على خطاب نقابة الإعلاميين للمجلس، بأن الصادر بحقهم قرار بمنع الظهور ليسوا أعضاءً بالنقابة، ولم يحصلوا على تصريح بمزاولة المهنة، فضلًا عن أن مثل هذه النوعية من البرامج تعتمد على "شراء الهواء".

وتابعت المصادر: ""سنتصدى بقوة وحزم لجميع المخالفين من كل القنوات دون استثناء، وسيطبق القانون واللوائح على الجميع، والفترة المقبلة ستشهد إجراءات صارمة ضد نوعيات أخرى من البرامج المخالفة التي تبث عبر مختلف القنوات".

وأوضحت أنه في حال تقدم أي من الصادر بحقهم قرار المنع، بطلب لتقنين أوضاعهم بالنقابة، وخاطبتنا النقابة ومقدم البرامج في هذا الشأن، سننظر قانونية رفع القرار عنه بالتنسيق مع النقابة.

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مكرم محمد أحمد عاء فاروق بوسي الطيار ريم البارودي هالة فهمي قناة النهار علا شوشة

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