حدث ليلًا| مجلس الأمن يناقش أزمة سد النهضة.. وكواليس إنقاذ مستشفى من الحريق بالإسكندرية

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي في الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو 2013

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، النص الكامل لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في شرق القاهرة، في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

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- 10 أيام.. موقع الرئاسة ينشر العطلات الرسمية المتبقية في 2020 باليوم والتاريخ

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، قائمة بالعطلات الرسمية المتبقية في 2020.

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- ​المفتي في مؤتمر "ضد الاحتلال": بعض الدول تدعي نصرتها للقدس وتدير ظهرها للقضية

قال الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم-: "إن هذا الوقت هو أولى أوقات التذكير بالحق التاريخي والديني في القدس الشريف كعاصمة تاريخية لدولة فلسطين العربية"، مؤكدًا أنه ليس غريبًا على مصر الأزهر الشريف بمؤسساته أن تشارك في نُصرة القدس الشريف.

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- نص كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.

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- "حسم الانتصار".. المتحدث العسكري ينشر فيديو احتفالًا بعيد قوات الدفاع الجوي

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، فيلمًا وثائقيًا عن قوات الدفاع الجوي.

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- ​"تسبب الخمول".. الصحة تحذر الطلاب أثناء الامتحانات من هذه الوجبات

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على "فيسبوك"، منشورًا توعويًا للتعريف بالتغذية الصحية للطلبة أثناء فترة الامتحانات.

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- عزل 11 طالبًا.. المعاهد الأزهرية: 8 حالات مرضية لملاحظي امتحانات الثانوية

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاستقرار والالتزام هو السمة السائدة في امتحانات الشهادة الثانوية منذ بدء الامتحانات وحتى اليوم.

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- الصحة العالمية تكشف "خطوة مهمة" لمكافحة كورونا: "لا عذر للدول التي تفشل فيها"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا هو الخطوة الأهم في مكافحة جائحة كوفيد-19 وإن الدول التي تفشل في ذلك لا عذر لها.

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- إحصاءات أمريكية: نصف سكان الولايات المتحدة بدون عمل بسبب كورونا

أظهرت إحصاءات أمريكية أن نصف سكان الولايات تقريبا باتوا بدون عمل، وسط تأثيرات الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

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- "الإطفاء الكويتية": احتراق 3 آلاف سيارة جديدة في حريق ضخم بمخزن بميناء عبدالله

أعلن المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد أن حريقا ضخما أتى على كميات كبيرة من الأخشاب، وأكثر من ثلاثة آلاف سيارة جديدة، وبضائع متنوعة وأصباغ، مخزنة داخل أحد مخازن ميناء عبدالله، دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

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- مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا بديل لتجاوز خلافات سد النهضة إلا من خلال التفاوض

أعربت روسيا عن أملها في أن تتمكن مصر وإثيوبيا والسودان من تسوية الخلافات بشأن سد النهضة بما يخدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى عدم وجود بديل لحل تفاوضي للقضية.

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- سفارة مصر بواشنطن: لن يدخر دبلوماسيو مصر أي جهد للدفاع عن حقوقنا المائية

أكدت سفارة مصر بواشنطن أن الدبلوماسية المصرية تنسج فصلا مشرقا في الدفاع عن شريان الحياة لمصر منذ آلاف السنين.

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- السودان: مصر لها الحق في تطوير مواردها المائية

أكد مندوب السودان في الأمم المتحدة عمر صديق أن بلاده تعترف بحق مصر في تطوير مواردها المائية لمصلحة شعبها دون أي ضرر، مشيرا إلى أن بلاده من الدول المطلة على النيل الأزرق وقد تتأثر ببناء سد النهضة.

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- أبرز ما قالته إثيوبيا أمام مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

قال مندوب إثيوبيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده لم تسبب أي تهديدًا لأي بلد ولكنها ساهمت في إحلال السلام من خلال مساهمتها النشطة في بناء السلام منذ بداية الأمم المتحدة وحتى الآن.

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- العراق: العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 600 شخص في محافظة نينوى

أعلنت شعبة العلاقات العامة والإعلام العراقية في مديرية شهداء نينوى، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات600 شخص.

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- روسيا تنفي وقوع حادث نووي بعد رصد هيئة دولية لنظائر مشعة

نفت روسيا، اليوم الاثنين، رصد أي إشارة لحالة طوارئ إشعاعية، بعد ادعاء هيئة دولية الأسبوع الماضي، بأن أجهزة استشعار في ستوكهولم، التقطت كميات ضئيلة من النظائر المشعة غير العادية التي ينتجها الانشطار النووي، حسبما ذكرت رويترز.

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- مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن: سد النهضة ينتشلنا من الضياع

قال مندوب إثيوبيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده لم تسبب أي تهديدًا لأي بلد ولكنها ساهمت في إحلال السلام من خلال مساهمتها النشطة في بناء السلام منذ بداية الأمم المتحدة وحتى الآن.

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- وزير المالية: أكبر زيادة ستذهب للصحة في الموازنة الجديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الاقتصاد المصري علي تخفيف من واقع صدمة أزمة كورونا.

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- 14 سيارة إسعاف وإطفاء.. كيف أنقذت أجهزة محافظة الإسكندرية أطفال مستشفى أجيال؟ (صور)

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا كشفت فيه تفاصيل تعامل أجهزة المحافظة مع الحريق الهائل الذي اندلع بمستشفى أجيال الخاص للولادة بمنطقة رشدي، دون حدوث إصابات.

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- ألسنة اللهب خطفت روحه قبل كورونا.. مأساة أحد ضحايا حريق المستشفى الخاص بالإسكندرية (صور)

على أسرة رعايتهم المركزة كان للموت قرار آخر لما سيكون عليه سطر النهاية لسبعة من الضحايا، ملأ أمل شفائهم من كورونا قلوب أحبتهم، قبل أن يختطفهم حريق اندلع فجأة، فجر الاثنين، في مستشفى البدراوي التخصصي بسيدي بشر في الإسكندرية.

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