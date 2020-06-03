أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السياحة تسلم 14 فندقًا في 5 محافظات شهادة السلامة الصحية لعودة التشغيل

07:18 م الأربعاء 03 يونيو 2020
السياحة تسلم 14 فندقًا في 5 محافظات شهادة السلامة الصحية لعودة التشغيل

وزارة السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسليم نحو 14 فندقًا في 5 محافظات (البحر الأحمر والإسكندرية والقاهرة والسويس وأسوان) شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية ﻹعادة التشغيل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد التأكد من استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتى الآن وصلت إلى 99 فندقًا.

وأضاف العاصي، أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، أقرت باستيفاء 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هم (هيلتون لونج بيتش، وجنجل أكوا بارك، والفرعون ازور)، و3 فنادق من 4 بمحافظة الإسكندرية وتشمل (هيلتون جرين بلازا، وجراند بلازا سموحة، وصن رايز اليكس افينيو)، وفندقين بمحافظة القاهرة هما سانت ريجيس، وهيلتون مركز التجارة العالمي، بالإضافة إلى 5 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس (بورتو السخنة، وكانكون، وواحة مينا، وموفنبيك، وتيدا سويس ان)، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق موفنبيك أسوان.

وأكد أن الفنادق التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.​

وزارة السياحة والآثار وزارة الصحة المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية فيروس كورونا

الخبر التالى:

مدير "خدمات الدم": إقبال كبير على التبرع بـ"بلازما المتعافين".. والأمر لا يستغرق ساعة (حوار)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر جدول صرف مرتبات الموظفين بالدولة في يونيو بعد تقديم موعده