إنفوجرافيك.. "الوزراء" ينشر المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات "كورونا" على مستوى الجمهورية

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك، اليوم الأربعاء، سلّط من خلاله الضوء على المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الدولة المصرية جهودها الدؤوبة وخططها على مختلف المستويات؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين بهذا الفيروس وتخصيص العديد من المستشفيات بمختلف المحافظات وتجهيزها بكل الإمكانات لاستقبال الحالات المصابة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع المخالطين لتلك الحالات.

وجاء في الإنفوجراف أن هناك 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعة لوزارة الصحة، منها 20 مستشفى للعزل، إلى جانب 24 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية تم تخصيصها لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا.

وأبرز الإنفوجراف أن المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة الصحة تضم: 35152 سريراً بالأقسام الداخلية، فضلاً عن 3539 سرير رعاية مركزة، هذا بجانب 643 جهاز "X RAY"، وكذلك 125 جهاز "CT"، بالإضافة إلى 2218 جهازاً للتنفس الصناعي.

ورصد الإنفوجراف أنه جار تجهيز 36 مستشفى للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، كما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع حالات فيروس كورونا نحو 69070 سريراً، وكذلك هناك نحو 5013 وحدة رعاية أساسية مسؤولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي.

وبشأن الجرعات العلاجية لمخالطي ومصابي فيروس كورونا، رصد الإنفوجراف، أنه تم تسيير 65 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات، بالإضافة لعيادة تنظيم أسرة بمديرية القاهرة، فضلاً عن توفير 8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات المصابة بالفيروس، وكذلك توفير 2 مليون جرعة للحالات المصابة، وتخضع للعزل المنزلي، هذا بجانب توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة بالمستشفيات، علماً بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملاً، وجار إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملاً.

وأوضح الإنفوجراف أن التوزيع الجغرافي للمستشفيات التي تم تخصيصها لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، جاء توزيعها على النحو التالي: تخصيص (35) مستشفى بمحافظة القاهرة، و(28) مستشفى بمحافظة الدقهلية، و(26) مستشفى بمحافظة الشرقية، و(17) مستشفى بمحافظة الجيزة، هذا بجانب تخصيص (17) مستشفى بمحافظة البحيرة، و (18) مستشفى بمحافظة سوهاج، و (16) مستشفى بمحافظة المنوفية، و(16) مستشفى بمحافظة الغربية، و (15) مستشفى بمحافظة دمياط، و(15) مستشفى بمحافظة أسيوط.

وتم تخصيص (15) مستشفى بمحافظة المنيا، و(14) مستشفى بمحافظة أسوان، و(14) مستشفى بمحافظة كفر الشيخ، و (13) مستشفى بمحافظة الإسكندرية، و(13) مستشفى بمحافظة القليوبية، و (9) مستشفيات بمحافظة الفيوم، و(8) مستشفيات بمحافظة بني سويف، و(7) مستشفيات بمحافظة البحر الأحمر.

وشملت التوزيعات، وفقاً للإنفوجراف، أيضاً تخصيص (8) مستشفيات بمحافظة قنا، و(7) مستشفيات بمحافظة مطروح، و(6) مستشفيات بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تخصيص (5) مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء، و(5) مستشفيات بمحافظة الأقصر، و(5) مستشفيات بمحافظة الوادي الجديد، و (5) مستشفيات بمحافظة بورسعيد، و(4) مستشفيات بمحافظة السويس، وكذلك (3) مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، علماً بأن هذه المستشفيات تأتي إلى جانب 20 مستشفى تم إعلانها لعزل الحالات المصابة.

وأكد الإنفوجراف أنه تم إطلاق تطبيق "صحة مصر" بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.