السيسي: القوات المسلحة ملاذ الشعب وانحازت للإرادة الوطنية الحرة في 30 يونيو

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش وإعجاب، انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو المباركة التي قضت على كل محاولات البعض لطمس الهوية الوطنية.

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، الاثنين، بمجمع الجلاء،

أن من حاولوا طمس الهوية الوطنية، ظنوا ومن يقف ورائهم أن مصر قد دانت لهم، وأن أهدافهم التي يسعون إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جموع الملايين معلنة رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن، الذى تولى أمره من لا يذكر قيمة وعظمة مصر.

وِأشار الرئيس، إلى أن القوات المسلحة كانت تتابع مطالب الشعب العظيم، و انحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة، باعتبارها ملاذ الشعب الآمن وسنده الأمين، واتخذت القرار التاريخى بمشاركة القوى والتيارات السياسية، بوضع خارطة مستقبل، تسير الدولة المصرية على خطاها، للعبور من الفوضى والعبث لبر الأمان".

ونوه الرئيس السيسي، إلى أننا ننظر لواقعنا الراهن، باعتباره حلقة جديدة من سلسلة حلقات تاريخنا المتصل، نرصد الظواهر المتغيرة والتحديات المتجددة، ونحاول أن نبنى لنغير الواقع الحالي على وضع نرضاه ونفتخر به".