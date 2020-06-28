حدث في 8 ساعات| سكان القاهرة والجيزة يشعرون بهزة أرضية.. وتغيير إجازة 30 يونيو
كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني وميكنة وسائل التعليم، وطارق شوقي يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان "اللغة العربية" للثانوية العامة، والقوى العاملة تحدد 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي:
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