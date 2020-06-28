غرفة المنشآت تكشف عدد المطاعم والكافتيريات السياحية التي عادت للتشغيل أول يوم

كتب - يوسف عفيفي:

كشف هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، أن عدد المطاعم والكافتيريات السياحية، التي عادت للتشغيل الجزئي بلغت 650 مطعما وكافتيريا يمثلون نسبة تفوق 46% من عدد المسجلين فعلياً بالغرفة، والبالغ عددها نحو 1400 منشآة.

وأكد وهبة في تصريح اليوم، حرص كافة المنشآت -المطاعم والكافتيريات- الإلتزام بجميع بنود الضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة السياحة للاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل التدريجي للمطاعم.

وأوضح أن هناك اتفاقا جماعيا من قبل المنشآت على ضبط الأداء والإستعداد لأية عمليات تفتيشية أو مراجعة من قبل اللجان المعنية للمراقبة والتفتيش والمتابعة.

وبالتزامن مع البدء الفعلي للتشغيل الجزئي بنسبة 25% من الطاقة الإستعابية، أوضح وهبة، أن المنشآت التي تقدمت بطلبات للتشغيل، قد أتمت وأنهت كافة الإجراءات التي نصت عليها القواعد المنظمة للعمل من تخفيض عدد الطاولات أو تخفيض عدد العمالة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأشار إلى أن لجان الفحص والمراقبة بوزارة السياحة، وغرفة المنشآت، واصلت أعمالها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي من أجل سرعة إنجاز مهمتها بمنح شهادات الصلاحية للمنشآت التي نجحت في توفيق أوضاعها الصحية لإستقبال الرواد والزبائن في صالات الطعام وفقاً للنسبة ومواعيد العمل المحددة، مؤكداً أن هذه اللجان قد بدأ عملها فور صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح بإعادة التشغيل الجزئي للمطاعم.

من جانبهم، التزم ملاك -المطاعم والكافتريات-، بالضوابط وسلامة الرواد، والعاملين والأدوات المستخدمة، في مراحل الإعداد والتجهيز والتقديم للغذاء بما يضمن تقديم طعاما آمناً، للحد من إنتشار فيروس كورونا، وحتى تتمكن من حصولها على شهادة السلامة الصحية للمنشآت السياحية، خاصة وأنها قد عانت وتحملت الكثير من الأعباء والخسائر جراء إغلاقها لمدة تزيد عن 90 يوما نتيجة انتشار فيروس كورونا.